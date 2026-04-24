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Ezkurra II y Goikoetxea VI se enfrentarán a Arluziaga y Azpiroz en la final del Torneo Berria de remonte

Berria Txapelketako finalistak. Atarikoa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ezkurra II-Goikoetxea VI eta Arluziaga-Azpiroz bikoteak izango dira aurrez aurre erremonteko Berria Txapelketako finalean
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KIROLAK EITB

Última actualización

Josetxo Ezkurra y Joseba Goikoetxea se enfrentarán a Mattin Arluziaga y Xabi Azpiroz en la final del Torneo Berria de remonte. El encuentro se disputa este sábado y podrá verse en directo, a partir de las 16:30 horas, en ETB2 On y la página kirolakeitb.eus.

Remonte Pelota

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