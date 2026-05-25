ERREMONTARI

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Ezkurra II: “Nos ha faltado un punto de tensión”

Ezkurra II
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ezkurra II: “Tentsio puntu bat falta izan zaigu”
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KIROLAK EITB

Última actualización

La pareja formada por Ezkurra II-Azpiroz se ha llevado la victoria ante Segurola-Larrañaga, en tres sets (14-15,15-2 y 5-8). La victoria la han conseguido gracias al error cometido por Larrañaga, aquí el tanto final y las palabras de los vencedores.

Remonte Erremontari Pelota
Ezkurra II-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea IV se llevan el botín de la victoria en la tercera jornada

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