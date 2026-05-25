Aldabe: “Ansa y Zubiri se han cansado antes que nosotros, eso ha sido lo que ha marcado la diferencia”

En el primer partido, Goikoetxea V y Juanenea han remontado y han logrado la victoria ante Segurola y Larrañaga en tres sets (13-15,15-13 y 8-6). En el segundo choque, Ezkurra y Azpiroz han ganado en dos juegos (12-15 y 12-15) a Ansa y Zubiri. Además, la pareja navarra se ha hecho con el liderato.