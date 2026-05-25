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Aldabe: “Ansa y Zubiri se han cansado antes que nosotros, eso ha sido lo que ha marcado la diferencia”

Aldabe
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aldabe: “Ansa eta Zubiri gu baino lehenago nekatu dira eta hor egon da aldea”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Aldabe y Barrenetxea IV se han impuesto a Ansa II y Zubiri. Han conseguido la victoria en tres juegos: 15-6, 7-15 y 5-8. No os perdáis el último tanto del partido y las declaraciones de los azules.

Remonte Erremontari Pelota

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