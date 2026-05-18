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Juanenea: “El partido era vital para nosotros, hemos salido a darlo todo”

Juanenea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Juanenea: “Partida hil ala bizikoa zen guretzako, dena ematera atera gara”
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KIROLAK EITB

Última actualización

La pareja formada por Goikoetxea V-Juanenea se ha impuesto a Segurola-Larrañaga en tres sets: 13-15, 15-13 y 8-6. Aquí el último tanto del encuentro y las declaraciones de los ganadores. (Vídeo en Euskara)

Remonte Erremontari Pelota

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