Juanenea: “El partido era vital para nosotros, hemos salido a darlo todo”
La pareja formada por Goikoetxea V-Juanenea se ha impuesto a Segurola-Larrañaga en tres sets: 13-15, 15-13 y 8-6. Aquí el último tanto del encuentro y las declaraciones de los ganadores. (Vídeo en Euskara)
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La pareja Aldabe-Barrenetxea IV se lleva la primera victoria de “Erremontari”
Aldabe y Barrenetxea IV.ak han vencido en tres sets a la pareja formada por Ezkurra II y Azpiroz (15-10, 7-15 y 3-8). Aunque han explicado que han “comenzado flojos”, han logrado distinguirse en los dos sets restantes. No te pierdas el último tanto y las declaraciones de la pareja ganadora.
Aldabe y Barrenetxea remontan y vencen a Ezkurra-Azpiroz en el estreno
Ezkurra y Azpiroz se han impuesto en el primer set (15-10), pero el segundo ha sido para Aldabe y Barrenetxea (7-15), que también han ganado en el tercer juego de desempate (3-8). En el segundo partido del festival, Ansa II y Zubiri ganaron 15-11 y 15-13 a Goikoetxea V y Juanenea (Alorrenea).
“Azken guda kantxa”, sexto y último acto de “Erremontari”
La última edición del programa "Erremontari" comenzará el 11 de mayo con cinco parejas: Ansa II-Zubiri, Ezkurra II-Azpiroz, Aldabe-Barrenetxea IV, Segurola-Larrañaga y Goikoetxea-Juanenea.
Presentado “Erremontari”, el campeonato de los campeones
Con el futuro del remonte todavía en el aire arrancará el campeonato “Erremontari 2026” el 11 de mayo, con la esperanza de que la sexta no sea su última edición. Las parejas serán las formadas por Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea y Aldabe-Barrenetxea IV. La final se disputará el 29 de junio.
La sexta edición de “Erremontari” comenzará el 11 de mayo con cinco parejas en busca de la preciada txapela
Las parejas serán las formadas por Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea y Aldabe-Barrenetxea IV. La final se disputará el 29 de junio.
Los campeones de ''Erremontari'' Aldabe y Barrenetxea siguen sin poder quitarse la sonrisa
Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea se pusieron las txapelas de "Erremontari", tras ganar a Urriza y Larrañaga. Todavía se les nota la sonrisa en el rostro.
Estos son los mejores tantos de la final de ''Erremontari'' de 2025
Barrenetxea IV, Aldabe y Urriza firmaron, el lunes, los tres tantos más espectaculares de la final del campeonato.
Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea, campeones de "Erremontari" de 2025
En la gran final, que se ha disputado este lunes, han ganado, en dos sets, por 9-15 y 7-15, a Javi Urriza e Iban Larrañaga.
Urriza no ha podido ganar su última final
Javier Urriza dejará las canchas definitivamente el próximo 28 a junio, y lo hará sin haber podido ganar su última final ante Aldabe y Barrenetxea en "Erremontari".