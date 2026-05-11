La pareja Aldabe-Barrenetxea IV se lleva la primera victoria de “Erremontari”

Con el futuro del remonte todavía en el aire arrancará el campeonato “Erremontari 2026” el 11 de mayo, con la esperanza de que la sexta no sea su última edición. Las parejas serán las formadas por Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea y Aldabe-Barrenetxea IV. La final se disputará el 29 de junio.