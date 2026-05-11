REMONTE

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La pareja Aldabe-Barrenetxea IV se lleva la primera victoria de “Erremontari”

Barrenetxea IV-Aldabe - Erremontari
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aldabe-Barrenetxea IV bikoteak lortu du Erremontariko lehen garaipena
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KIROLAK EITB

Última actualización

Aldabe y Barrenetxea IV.ak han vencido en tres sets a la pareja formada por Ezkurra II y Azpiroz (15-10, 7-15 y 3-8). Aunque han explicado que han “comenzado flojos”, han logrado distinguirse en los dos sets restantes. No te pierdas el último tanto y las declaraciones de la pareja ganadora.

Remonte Erremontari

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