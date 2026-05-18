ERREMONTARI

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Azpiroz: “No hemos estado del todo cómodos, las pelotas eran bajas y eso ha hecho que el partido fuera duro”

Xabier Azpiroz
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Azpiroz: “Ez gara guztiz eroso aritu, pilotak bajuak ziren eta horrek egin du partida gogorra izatea”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ezkurra II-Azpiroz se ha impuesto a Ansa II-Zubiri en dos juegos (12-15 y 12-15). Con esta victoria logran el liderato en la clasificación del torneo "Erremontari". No te pierdas el último tanto y las declaraciones de los ganadores.

Goikoetxea-Juanenea ganan a Segurola-Larrañaga y Ezkurra-Azpiroz a Ansa-Zubiri en la segunda jornada de Erremontari
Remonte Erremontari Pelota

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