“Azken guda kantxa”, sexto y último acto de “Erremontari”
La última edición del programa "Erremontari" comenzará el 11 de mayo con cinco parejas: Ansa II-Zubiri, Ezkurra II-Azpiroz, Aldabe-Barrenetxea IV, Segurola-Larrañaga y Goikoetxea-Juanenea.
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Presentado “Erremontari”, el campeonato de los campeones
Con el futuro del remonte todavía en el aire arrancará el campeonato “Erremontari 2026” el 11 de mayo, con la esperanza de que la sexta no sea su última edición. Las parejas serán las formadas por Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea y Aldabe-Barrenetxea IV. La final se disputará el 29 de junio.
La sexta edición de “Erremontari” comenzará el 11 de mayo con cinco parejas en busca de la preciada txapela
Las parejas serán las formadas por Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea y Aldabe-Barrenetxea IV. La final se disputará el 29 de junio.
Los campeones de ''Erremontari'' Aldabe y Barrenetxea siguen sin poder quitarse la sonrisa
Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea se pusieron las txapelas de "Erremontari", tras ganar a Urriza y Larrañaga. Todavía se les nota la sonrisa en el rostro.
Estos son los mejores tantos de la final de ''Erremontari'' de 2025
Barrenetxea IV, Aldabe y Urriza firmaron, el lunes, los tres tantos más espectaculares de la final del campeonato.
Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea, campeones de "Erremontari" de 2025
En la gran final, que se ha disputado este lunes, han ganado, en dos sets, por 9-15 y 7-15, a Javi Urriza e Iban Larrañaga.
Urriza no ha podido ganar su última final
Javier Urriza dejará las canchas definitivamente el próximo 28 a junio, y lo hará sin haber podido ganar su última final ante Aldabe y Barrenetxea en "Erremontari".
Javi Urriza: ''Es muy bonito retirarse disputando una final como esta, donde todos queremos estar''
A pesar de la derrota en la final de "Erremontari", el mítico delantero pamplonés, que se retira el próximo día 28, se ha mostrado orgulloso por haber podido optar a una txapela en el último campeonato en que ha tomado parte.
Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea se han calado las txapelas de ''Erremontari''
Terminada la final que se ha jugado en Galarreta, Aldabe y Barrenetxea IV han subido al pódium, y han recibido las txapelas. Urriza y Larrañaga son los subcampeones.
Endika Barrenetxea, mejor pelotari de ''Erremontari'' de 2025
Además de calarse la txapela, el zaguero de Hernani se ha hecho, en "Erremontari", con el premio al Mejor Pelotari. Joseba Urkiola y Amane Ibáñez, de EITB, le han hecho entrega del galardón.