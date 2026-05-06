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“Azken guda kantxa”, sexto y último acto de “Erremontari”

Erremontari saioaren aurkezpena
18:00 - 20:00

"Erremontari 2026" será la última edición de esta competición.

Euskaraz irakurri: "Azken guda kantxa", "Erremontari"ren seigarren eta azken ekitaldia
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KIROLAK EITB

Última actualización

La última edición del programa "Erremontari" comenzará el 11 de mayo con cinco parejas: Ansa II-Zubiri, Ezkurra II-Azpiroz, Aldabe-Barrenetxea IV, Segurola-Larrañaga y Goikoetxea-Juanenea.

Remonte Erremontari

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