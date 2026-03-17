Los finalistas del Parejas ya han seleccionado el material y se muestran con ganas de jugar
Albisu-Laso y Altuna-Ezkurdia han elegido el material para la final del Parejas. Sin problemas con el material ofrecido, los protagonistas tienen la mirada puesta en el gran día y en conseguir la txapela soñada.
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El Parejas de este año tendrá una final para la historia
La final del Campeonato de Parejas entre Albisu-Laso y Altuna-Ezkurdia será histórica. La cita será el próximo 29 de marzo en el Navarra Arena.
Elordi, muy enfadado: "Siguiendo las reglas, Zabaleta y yo deberíamos estar en la final"
Aitor Elordi se ha mostrado muy molesto tras perder el pase a la final del Parejas ante Laso y Albisu. En los últimos tantos se ha producido un incidente polémico. Laso se ha ido al vestuario sin permiso y, siguiendo las reglas, el pelotari de Aspe afirma que debería ser sancionado.
Laso y Albisu serán los rivales de Altuna y Ezkurdia en la gran final del Parejas
La pareja de Baiko ha derrotado a Elordi y Zabaleta (21-22) en una semifinal espectacular y remontando un 21-17 en contra.
Darío y Ezkurdia dominan ante Jaka e Iztueta (7-22)
Darío y Ezkurdia se han impuesto a Jaka e Iztueta en la tercera jornada de la liguilla de semifinales (7-22). El partido de hoy no tenía importancia de cara a la clasificación, ya que Jaka e Iztueta se quedaron sin opciones la semana pasada, mientras que Altuna y Ezkurdia ya están en la final.
Peña II-Salaverri II y Murua-Gabirondo jugarán la final de la Serie B del Parejas
Peña II y Landa han ganado 10-22 a Darío y Loza. Así, estos últimos han quedado a la espera del segundo partido, pero Murua y Gabirondo han ganado 2-22 a Salaberria y Gaskue, logrando el segundo billete para la final.
Jokin Altuna no jugará el sábado en Tolosa, y será sustituido por Darío
El delantero de Ezcaray acompañará a Ezkurdia, con Jaka e Iztueta como rivales, en el partido de la tercera jornada de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas. Altuna III y Ezkurdia están clasficados para la final, y Jaka e Iztueta no cuentan con opciones de jugarla.
La mano de Jon Ander Albisu mejora y jugará la semifinal del domingo
Se ha realizado la selección de material para la semifinal del domingo, en el Adarraga, en Logroño. La mano derecha de Albisu ha sido el gran tema de conversación. El de Ataun ha reconocido que "las sensaciones son buenas, me ha mejorado", pero que "será difícil llegar al 100%".
Altuna no sabe si jugará el fin de semana contra Jaka-Iztueta
Altuna III-Ezkurdia y Jaka-Iztueta han seleccionado este martes el material para el partido de semifinales del Campeonato de Parejas que disputarán este fin de semana en el frontón Beotibar de Tolosa. Jokin Altuna ha reconocido que no sabe si jugará el partido debido a las molestias que tiene en la mano.
Altuna y Ezkurdia consideran una "falta de respeto" no poder entrenar en el Navarra Arena
Con motivo del concierto de Laura Pausini Altuna-Ezkurdia y la segunda pareja clasificada, no podrán entrenar en el Navarra Arena antes de la final. Esta es la opinión de los finalistas sobre el tema.