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Los finalistas del Parejas ya han seleccionado el material y se muestran con ganas de jugar

18:00 - 20:00
Jon Ander Albisu, Unai Laso, Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia en la selección de material realizada en el Navarra Arena. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Binakako finalistek hautatu dute materiala eta jokatzeko gogoz agertu dira
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EITB

Última actualización

Albisu-Laso y Altuna-Ezkurdia han elegido el material para la final del Parejas. Sin problemas con el material ofrecido, los protagonistas tienen la mirada puesta en el gran día y en conseguir la txapela soñada.

Altuna-Ezkurdia, primera pareja finalista
Laso y Albisu serán los rivales de Altuna y Ezkurdia en la gran final del Parejas
Joseba Ezkurdia Parejas Pelota a mano Jon Ander Albisu Unai Laso Jokin Altuna Navarra Arena Pelota

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