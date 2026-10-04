Aitor Elordi y Jon Mariezkurrena se han proclamado campeones del Masters CaixaBank de 2026, este domingo, en el Navarra Arena, en Pamplona. Elordi y Mariezkurrena II han conseguido el título al ganar, en la gran final, a Joseba Ezkurdia y Jon Ander Albisu, por 16-22, en un partido muy duro y competido. De esta forma, Elordi se ha calado por primera vez la txapela del Masters CaixaBank, en tanto que Jon Mariezkurrena se ha hecho con ella por cuarta vez.

Los cuatro pelotaris han jugado a un gran nivel en la final, con mención especial para Elordi, que ha mostrado un nivel excelente: el de Mallabia ha hecho once tantos, y solo ha perdido uno. El encuentro no se ha decidido hasta el tramo final; las dos parejas han estado empatadas a trece, y ahí es cuando Elordi y Mariezkurrena II han tomado el mando con más claridad. El delantero vizcaíno y el zaguero de Berriozar se han adelantado 14-20, y han sabido mantener su ventaja, para obtener la victoria.

Como ha quedado dicho, las dos parejas han demostrado por qué han llegado a la final del Masters CaixaBank, y han hecho disfrutar a las y los espectadores que han llenado las gradas del Navarra Arena.