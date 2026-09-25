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Jaka y Mariezkurrena son los primeros finalistas de los sanmateos
Euskaraz irakurri: Jaka eta Mariezkurrena dira sanmateoetako lehen finalistak
Jaka y Mariezkurrena han derrotado 22-14 a Larrazabal e Iztueta en la primera semifinal del Torneo San Mateo y se enfrentarán en la final a los vencedores de este viernes: Ezkurdia-Martija o Laso-Landa.
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