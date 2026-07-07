TORNEO SAN FERMÍN
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Así ha sido el espectacular último tanto de la final

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Finaleko azken tantoa
18:00 - 20:00
Finaleko azken tantoa.
Euskaraz irakurri: Horrelakoa izan da finaleko azken tanto ikusgarria
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KIROLAK EITB

Última actualización

El úlitmo tanto de la final entre Unai Laso y Jokin Altuna ha sido uno muy duro y disputado, al igual que todo el partido.

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San Fermin Torneoa
18:00 - 20:00
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Hace  min.

Unai Laso pasa a semifinales tras derrotar a Jaka (18-22)

En el partido de cuartos de final del Torneo San Fermín disputado en Gernika, Unai Laso ha ganado a Erik Jaka por 18-22. Tras un gran arranque de Laso y siete tantos consecutivos de Jaka después, han llegado a empatar a 13. A partir de ahí, el duelo ha sido igualado hasta el 17-17, pero en el tramo final Laso ha vuelto a imponerse, y ha sellado el triunfo por 18-22. Gracias a esta victoria, Laso jugará la semifinal contra Peña II, el 3 de julio, en el frontón Atano III de Donostia.

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