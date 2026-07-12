Torneo San Fermín
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Etxeberria y Zabaleta son los segundos finalistas del Torneo San Fermín

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Etxeberria eta Zabaleta
18:00 - 20:00
Etxeberria y Zabaleta. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Etxeberria eta Zabaleta dira San Fermin Torneoko bigarren finalistak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Peio Etxeberria y José Javier Zabaleta se han clasificado para la final del Torneo San Fermín de Parejas tras derrotar a Altuna y Martija por 9-22 en el Labrit. El partido ha estado controlado en todo momento y han logrado la victoria con holgura. En la final se enfrentarán a Laso e Iztueta.

Jose Javier Zabaleta Otras competiciones de pelota a mano Pelota a mano Peio Etxeberria Pelota

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