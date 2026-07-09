Torneo San Fermín
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Jaka y Mariezkurrena vencen 9-22 a Ezkurdia y Gabirondo

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San Fermin Torneoa
18:00 - 20:00
Erik Jaka y Jon Mariezkurrena han ganado 9-22.
Euskaraz irakurri: Jakak eta Mariezkurrenak 9-22 menderatu dituzte Ezkurdia eta Gabirondo
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KIROLAK EITB

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Jaka y Mariezkurrena han dominado la eliminatoria disputada ante Ezkurdia y Gabirondo en el Torneo San Fermín: 9-22. Jaka admite que han tenido que trabajar mucho para hacerse con la victoria.

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