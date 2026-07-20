El Torneo Ciudad de San Sebastián adelanta sus fechas para coincidir con la Aste Nagusia donostiarra
Unai Laso y Martxel Iztueta, tras ganar la pasada semana en Pamplona, se presentan como la pareja a batir en la edición 2026 del Torneo Ciudad de San Sebastián, que ha dado a conocer este lunes un parejas que se presenta bastante equilibrado.
El acto ha tenido lugar el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana donde, con la presencia de los pelotaris participantes, se han perfilado las semifinales en el denominado Torneo Serie A con las mejores figuras.
Así, Laso-Iztueta disputarán el 11 de agosto la primera semifinal frente a Peña II-Mariezkurrena II y el 12 de agosto será el turno para la segunda semifinal en la que se encontrarán Ezkurdia-Zabaleta con Altuna III-Rezusta.
Los aficionados donostiarras, en la clásica cita en el frontón Atano III, podrán seguir de cerca por tanto a Unai Laso, actual campeón del parejas y una de las máximas figuras de la pelota en 2026.
El otro aliciente para los seguidores locales será el guipuzcoano Altuna III, uno de los mejores delanteros de la actualidad que, con Rezusta, presenta su candidatura a la final por el título de este torneo veraniego que tendrá lugar el 14 de agosto. Todos los partidos del torneo se podrán seguir en ETB y kirolakeitb.eus.
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Artola y Rezusta suman su primer punto (17-22)
En Barakaldo, Artola y Rezusta han sumado su primer punto en el Masters Caixabank tras ganar 17-22 a Ezkurdia y Albisu. En Otxandio también han disputado el festival. Elordi y Mariezkurrena se han impuesto 22-18 a Larrazabal y Zabaleta.
Leitza se impone a Hernani en la gran final del Interpueblos (2-1)
Leitza se ha proclamado campeona del Interpueblos de pelota tras imponerse en la final a Hernani (2-1). Ha sido una eliminatoria muy igualada, que no se ha decidido hasta el tercer y definitivo partido.
Altuna e Imaz no han sido rivales para Etxeberria e Iztueta (6-22)
Etxeberria e Iztueta han dominado con comodidad a Altuna e Imaz en el primer partido del Masters CaixaBank 2026. No ha habido partido y, con una tacada inicial de 10 tantos, los azules han encarrilado el encuentro con rapidez, gracias a un gran Iztueta.
Laso-Albisu, Larrazabal-Mariezkurrena, Altuna-Rezusta y Zabala-Zabaleta se disputarán el Torneo de La Blanca
Así, los actuales campeones del Campeonato de Parejas, Laso-Albisu, se enfrentarán el 5 de agosto a el último binómio, Larrazabal-Mariezkurrena, que se llevó el torneo vitoriano. Al día siguiente, el 6 de agosto, en la rama de Aspe, Altuna-Rezusta y Zabala-Zabaleta se disputarán la otra plaza de la final.
¡Laso-Iztueta, campeones del parejas de Sanfermines!
Unai Laso y Martxel Iztueta son los campeones de Parejas del torneo San Fermín tras superar a Peio Etxeberria y a José Javier Zabaleta por 22-19. Ha sido una final apretada y complicada, pero en la segunda parte los colorados han sido superiores. Laso ha realizado así un torneo redondo de San Fermín habiendo ganado el 4 y medio y el Campeonato de Parejas.
Clasificaciones, resultados y calendario del Masters CaixaBank de 2026
El torneo comienza el 17 de julio y concluye el 4 de octubre, con la final que se jugará en el Navarra Arena.
Etxeberria y Zabaleta son los segundos finalistas del Torneo San Fermín
Peio Etxeberria y José Javier Zabaleta se han clasificado para la final del Torneo San Fermín de Parejas tras derrotar a Altuna y Martija por 9-22 en el Labrit. El partido ha estado controlado en todo momento y han logrado la victoria con holgura. En la final se enfrentarán a Laso e Iztueta.
Los favoritos Laso-Iztueta superan con dificultad a Ezkurdia-Gabirondo (18-22)
La pareja colorada se adelantó 13-8, pero tras empatar a 15, Gabirondo sufrió algunos problemas físicos y Laso e Iztueta fueron superiores.
Peio Etxeberria y Zabaleta vencen a Larrazabal y Albisu por 22-14
Etxeberria ha destacado la dificultad del partido: “Ha sido un duro encuentro y hemos sabido estar ahí”.