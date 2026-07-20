Unai Laso y Martxel Iztueta, tras ganar la pasada semana en Pamplona, se presentan como la pareja a batir en la edición 2026 del Torneo Ciudad de San Sebastián, que ha dado a conocer este lunes un parejas que se presenta bastante equilibrado.

El acto ha tenido lugar el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana donde, con la presencia de los pelotaris participantes, se han perfilado las semifinales en el denominado Torneo Serie A con las mejores figuras.

Así, Laso-Iztueta disputarán el 11 de agosto la primera semifinal frente a Peña II-Mariezkurrena II y el 12 de agosto será el turno para la segunda semifinal en la que se encontrarán Ezkurdia-Zabaleta con Altuna III-Rezusta.

Los aficionados donostiarras, en la clásica cita en el frontón Atano III, podrán seguir de cerca por tanto a Unai Laso, actual campeón del parejas y una de las máximas figuras de la pelota en 2026.

El otro aliciente para los seguidores locales será el guipuzcoano Altuna III, uno de los mejores delanteros de la actualidad que, con Rezusta, presenta su candidatura a la final por el título de este torneo veraniego que tendrá lugar el 14 de agosto. Todos los partidos del torneo se podrán seguir en ETB y kirolakeitb.eus.