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El Abierto de Navarra se disputará del 28 de marzo al 3 de mayo

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nafarroako Irekia martxoaren 28tik maiatzaren 3ra bitartean jokatuko da
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El Abierto de Navarra comienza este sábado en Zugarramurdi y la gran final se disputará el 3 de mayo en el Labrit de Pamplona. Competirán un total de ocho parejas, entre ellas ocho pelotaris navarras. 

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Siete parejas buscarán la txapela, que se decidirá en la final del 22 de marzo

Este viernes en Etxebarri y el domingo en Sopela se dará el pistoletazo de salida al campeonato de parejas en el que la goizuetarra de 14 años Alize Sagardui debutará formando pareja con la campeona Enara Gaminde. Las subcampeonas del año pasado Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara jugarán un año más juntas.  El resto de parejas serán Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun y Etxegarai-Capellán.

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