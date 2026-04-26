Sagardui-Gaminde y Ruiz de Infante-Erasun, a la final de la Emakume Master Cup de Navarra
Sagardui y Gaminde han logado el billete para la final al imponerse 22-13 a Salsamendi y Mendiburu, mientras que Ruiz de Infante y Erasun han hecho lo propio ante Zabaleta y Arrillaga por 22-19.
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El Abierto de Navarra se disputará del 28 de marzo al 3 de mayo
El Abierto de Navarra comienza este sábado en Zugarramurdi y la gran final se disputará el 3 de mayo en el Labrit de Pamplona. Competirán un total de ocho parejas, entre ellas ocho pelotaris navarras.
Sagardui y Gaminde no esperaban lograr la txapela y reconocen que no era su objetivo este año
Alize Sagardui y Enara Gaminde son las campeonas del Emakume Master Cup tras vencer en la final a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara. En la dulce resaca del día después de la gran victoria, las campeonas han sido entrevistadas por EITB en Eibar.
Sagardui y Gaminde: "En el tramo final hemos sufrido y nos hemos agobiado un poco"
Alize Sagardui y Enara Gaminde son las campeonas del Parejas de la Emakume Master Cup 2026 al derrotar en la final por 22-17 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara.
Último tanto de la final y entrega de txapelas
Alize Sagardui y Enara Gaminde son las nuevas campeonas del Parejas del Emakume Master Cup. La pareja colorada se ha impuesto por 22-17 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara en el Astelena de Eibar. Ha sido la tercera txapela de Gaminde, que ha ganado cada una de ellas con una delantera diferente, y la primera para Sagardui, de tan solo 14 años.
Sagardui y Gaminde, campeonas del Parejas
La goizuetarra Alize Sagardui y la vizcaina Enara Gaminde se han proclamado campeonas del Campeonato de Parejas, tras derrotar por 22-17 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara, en la final disputada en el frontón Astelena de Eibar.
Las finalistas del parejas de la Emakume Master Cup seleccionan material para el domingo
Arrizabalaga-Bergara y Sagardui-Gaminde disputarán la final del campeonato de parejas de la Emakume Master Cup, el domingo, en el frontón Astelena de Eibar. Las cuatro pelotaris se han mostrado entusiasmadas y dispuestas a jugar la final.
Las pelotaris que disputan la Emakume Master Cup vestirán su propia marca de ropa deportiva
Su nombre es “Andrazko”, y cuenta, como principal novedad, el patrón específico de los nuevos pantalones que utilizarán las pelotaris; serán estrenados en la final del Campeonato de Parejas, el 22 de marzo, en el Astelena.
Arrizabalaga-Bergara y Sagardui-Gaminde se enfrentarán en la final del Campeonato de Parejas
Hoy se han disputado las semifinales del Campeonato de Parejas de la Emakume Master Cup en Agurain. En el primer partido, Arrizabalaga y Bergara han derrotado 22-14 a Ruiz de Infante y Mendizabal; en el segundo, Sagardui y Gaminde han derrotado 22-12 a Aldai y Arrillaga.
Se cumplen 10 años de Emakume Master Cup
El Amaia Antzokia de Arrasate ha acogido la presentación del circuito Emakume Master Cup. Este hito en la pelota femenina celebra su 10º aniversario y en el acto se han subrayado los avances que se han producido en estos años.