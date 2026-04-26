Emakume Master Cup
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Sagardui-Gaminde y Ruiz de Infante-Erasun, a la final de la Emakume Master Cup de Navarra

Nafarroako emakume master cupeko finalerdiak
18:00 - 20:00
Sagardui y Gaminde, al final del partido. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Sagardui-Gaminde eta Ruiz de Infante-Erasun, Nafarroako Emakume Master Cupeko finalera
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KIROLAK EITB

Última actualización

Sagardui y Gaminde han logado el billete para la final al imponerse 22-13 a Salsamendi y Mendiburu, mientras que Ruiz de Infante y Erasun han hecho lo propio ante Zabaleta y Arrillaga por 22-19.

Mujeres deportistas Pelota Emakume Master Cup

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