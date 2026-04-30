Alize Sagardui y Enara Gaminde son las nuevas campeonas del Parejas del Emakume Master Cup. La pareja colorada se ha impuesto por 22-17 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara en el Astelena de Eibar. Ha sido la tercera txapela de Gaminde, que ha ganado cada una de ellas con una delantera diferente, y la primera para Sagardui, de tan solo 14 años.