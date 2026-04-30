Abierto de Navarra
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Ruiz de Infante-Erasun vs. Sagardui-Gaminde, la primera final que acogerá el remodelado Labrit

Final-Abierto-Navarra-Emakume-Masters-Cup
18:00 - 20:00
Las finalistas del Abierto de Navarra. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Nafarroako Irekiaren finala Emakume Master Cup Ainhoa Ruiz de Infante-Itsaso Erasun vs Alize Sagardui-Enara Gaminde
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KIROLAK EITB

Última actualización

Las actuales campeonas del parejas, Alize Sagardui y Enara Gaminde, son las favoritas de cara al choque del domingo. Llegan a la final tras imponerse en todos los encuentros del torneo.  La final se podrá seguir, en directo, este domingo desde las 12:00 horas en ETB1 y EITBKirolak.eus.

Enara Gaminde Mujeres deportistas Pelota a mano Frontón Labrit Pelota Emakume Master Cup

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