EMAKUME MASTER CUP
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Sagardui y Gaminde: "En el tramo final hemos sufrido y nos hemos agobiado un poco"

EMC
18:00 - 20:00

Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Binakako Txapelketako irabazleen adierazpenak
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Alize Sagardui y Enara Gaminde son las campeonas del Parejas de la Emakume Master Cup 2026 al derrotar en la final por 22-17 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara.

Enara Gaminde Parejas Pelota a mano Pelota Emakume Master Cup

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Este viernes en Etxebarri y el domingo en Sopela se dará el pistoletazo de salida al campeonato de parejas en el que la goizuetarra de 14 años Alize Sagardui debutará formando pareja con la campeona Enara Gaminde. Las subcampeonas del año pasado Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara jugarán un año más juntas.  El resto de parejas serán Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun y Etxegarai-Capellán.

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