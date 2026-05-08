La final, el 11 de julio
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El Torneo San Fermín de la Emakume Master Cup de 2026 comienza este fin de semana

EMC San Fermin
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Emakume Master Cupeko 2026ko San Fermin Torneoa asteburuan hasiko da
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ocho parejas, distribuidas en dos grupos, pugnarán por las txapelas: Zabaleta-Erasun, Aldai-Bergara, Arrizabalaga-Bertiz y Ruiz de Infante-Zabala, en el A, y Etxegarai-Gaminde, Salsamendi-Mendizabal, Sagardui-Arrillaga e Ibarrola-Capellán, en el B. La final se jugará el 11 de julio, en el Labrit. 

Pelota a mano Pelota Mujeres deportistas Frontón Labrit Emakume Master Cup

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