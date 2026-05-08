El Torneo San Fermín de la Emakume Master Cup de 2026 comienza este fin de semana
Ocho parejas, distribuidas en dos grupos, pugnarán por las txapelas: Zabaleta-Erasun, Aldai-Bergara, Arrizabalaga-Bertiz y Ruiz de Infante-Zabala, en el A, y Etxegarai-Gaminde, Salsamendi-Mendizabal, Sagardui-Arrillaga e Ibarrola-Capellán, en el B. La final se jugará el 11 de julio, en el Labrit.
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Sagardui y Gaminde, campeonas del Abierto de Navarra
La goizuetarra Alize Sagardui y la laukiztarra Enara Gaminde han ganado el Abierto de Navarra tras derrotar a Ainhoa Ruiz de Infante e Itsaso Erasun por 22-20.
Ruiz de Infante-Erasun vs. Sagardui-Gaminde, la primera final que acogerá el remodelado Labrit
Las actuales campeonas del parejas, Alize Sagardui y Enara Gaminde, son las favoritas de cara al choque del domingo. Llegan a la final tras imponerse en todos los encuentros del torneo. La final se podrá seguir, en directo, este domingo desde las 12:00 horas en ETB1 y EITBKirolak.eus.
Sagardui-Gaminde y Ruiz de Infante-Erasun, a la final de la Emakume Master Cup de Navarra
Sagardui y Gaminde han logado el billete para la final al imponerse 22-13 a Salsamendi y Mendiburu, mientras que Ruiz de Infante y Erasun han hecho lo propio ante Zabaleta y Arrillaga por 22-19.
El Abierto de Navarra se disputará del 28 de marzo al 3 de mayo
El Abierto de Navarra comienza este sábado en Zugarramurdi y la gran final se disputará el 3 de mayo en el Labrit de Pamplona. Competirán un total de ocho parejas, entre ellas ocho pelotaris navarras.
Sagardui y Gaminde no esperaban lograr la txapela y reconocen que no era su objetivo este año
Alize Sagardui y Enara Gaminde son las campeonas del Emakume Master Cup tras vencer en la final a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara. En la dulce resaca del día después de la gran victoria, las campeonas han sido entrevistadas por EITB en Eibar.
Sagardui y Gaminde: "En el tramo final hemos sufrido y nos hemos agobiado un poco"
Alize Sagardui y Enara Gaminde son las campeonas del Parejas de la Emakume Master Cup 2026 al derrotar en la final por 22-17 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara.
Último tanto de la final y entrega de txapelas
Alize Sagardui y Enara Gaminde son las nuevas campeonas del Parejas del Emakume Master Cup. La pareja colorada se ha impuesto por 22-17 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara en el Astelena de Eibar. Ha sido la tercera txapela de Gaminde, que ha ganado cada una de ellas con una delantera diferente, y la primera para Sagardui, de tan solo 14 años.
Sagardui y Gaminde, campeonas del Parejas
La goizuetarra Alize Sagardui y la vizcaina Enara Gaminde se han proclamado campeonas del Campeonato de Parejas, tras derrotar por 22-17 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara, en la final disputada en el frontón Astelena de Eibar.
Las finalistas del parejas de la Emakume Master Cup seleccionan material para el domingo
Arrizabalaga-Bergara y Sagardui-Gaminde disputarán la final del campeonato de parejas de la Emakume Master Cup, el domingo, en el frontón Astelena de Eibar. Las cuatro pelotaris se han mostrado entusiasmadas y dispuestas a jugar la final.