EMAKUME MASTER CUP

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Sagardui y Gaminde no esperaban lograr la txapela y reconocen que no era su objetivo este año

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18:00 - 20:00

Alize Sagardui y Enara Gaminde, vencedoras de la Emakume Master Cup, en Eibar. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Etorkizun oparoa, Emakume Master Cup txapelketan
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EITB

Última actualización

Alize Sagardui y Enara Gaminde son las campeonas del Emakume Master Cup tras vencer en la final a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara. En la dulce resaca del día después de la gran victoria, las campeonas han sido entrevistadas por EITB en Eibar.

Sagardui y Gaminde, campeones de Parejas
Pelota a mano Emakume Master Cup

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Siete parejas buscarán la txapela, que se decidirá en la final del 22 de marzo

Este viernes en Etxebarri y el domingo en Sopela se dará el pistoletazo de salida al campeonato de parejas en el que la goizuetarra de 14 años Alize Sagardui debutará formando pareja con la campeona Enara Gaminde. Las subcampeonas del año pasado Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara jugarán un año más juntas.  El resto de parejas serán Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun y Etxegarai-Capellán.

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