Campeonato Manomanista

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La semifinal del Atano III se disputará el 16 de mayo; la del Adarraga de Logroño, el 17 de mayo

Teniendo en cuenta que en la misma fecha del festival de pelota de Atano III hay partido de fútbol en Anoeta, han tomado esta decisión para evitar posibles problemas en la entrada.

Octavos de final del Manomanista
Imagen de archivo de los octavos de final. EITB Media
Euskaraz irakurri: Atano III. eko finalerdia maiatzaren 16an jokatuko dute; Logroñoko Adarragakoa, maiatzaren 17an
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KIROLAK EITB

Última actualización

Las fechas de las semifinales del Campeonato Manomanista han sido modificadas este lunes. El mismo día del festival de pelota del Atano III está previsto un partido de fútbol en Anoeta, por lo que han tomado esta decisión para evitar posibles problemas en los accesos. 

Así, la semifinal entre Laso y el primer clasificado del grupo B se disputará en el frontón Atano III de San Sebastián el sábado 16 de mayo, mientras que la otra semifinal, entre Darío y el segundo clasificado del grupo B, tendrá lugar en el frontón Adarraga de Logroño el 17 de mayo.

Quienes no puedan acudir a estos festivales como consecuencia del cambio, podrán solicitar la devolución del dinero de las entradas escribiendo a la siguiente dirección:  sarrerak@entradasfronton.com.

Pelota a mano Manomanista

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