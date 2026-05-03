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Jokin Altuna: "Veo a Unai como candidato a la txapela"

Altuna
18:00 - 20:00
Jokin Altuna. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Jokin Altuna: "Txapela irabazteko hautagai Unai ikusten dut"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El domingo por la tarde, en Legazpi, tras el partido disputado contra Jaka y después de quedar eliminado del Campeonato Manomanista, Jokin Altuna ha declarado que ve a Unai Laso como el campeón de este año. (Declaraciones en vasco)

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