Altuna deja una reflexión en su despedida del campeonato: “Estamos jugando en muchos frontones raros, y hace falta más seriedad"
El pelotari de Amezketa cree que deben disputar el manomanista en frontones "más neutrales". Tras llegar a las semifinales en los últimos seis años, el campeón Jokin Altuna no estará este año en esa fase.
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El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
Altuna despide el campeonato derrotando a Jaka (22-16)
En el frontón de Legazpi se han enfrentado Jokin Altuna y Erik Jaka, que aunque no se jugaban nada en la clasificación, ambos han ofrecido un duelo apretado y disputado, pero finalmente Altuna ha demostrado su superioridad y se ha llevado la victoria (22-16).
Jokin Altuna: “Veo a Unai como candidato a la txapela"
El domingo por la tarde, en Legazpi, tras el partido disputado contra Jaka y después de quedar eliminado del Campeonato Manomanista, Jokin Altuna ha declarado que ve a Unai Laso como el campeón de este año. (Declaraciones en vasco)
¡Darío y Laso, a semifinales!
Unai Laso ha sumado una importante victoria este sábado en el frontón Atano III de Donostia-San Sebastián tras derrotar a Darío Gómez (14-22). Gracias a ello, Laso se ha hecho con el pase a las semifinales, con lo que Jokin Altuna queda eliminado de la competición. Darío, por su parte, además de clasificarse para las semifinales, se ha mantenido como primero del grupo.
Alberdi II accede a las semifinales del Manomanista de la Serie B tras ganar 10-22 a Egiguren V
Unai Alberdi no ha dado ninguna opción al ganar 10-22 a un Julen Egiguren, que necesitaba hacer al menos 16 tantos para clasificarse a las semifinales del Manomanista de la Serie B.
Todo por decidir en el grupo B, en la liguilla de cuartos del Manomanista
Javi Zabala es líder, a falta de la última jornada, pero los cuatro pelotaris del grupo, que son Zabala, Iker Larrazabal, Iñaki Artola y Jon Ander Peña, tienen opciones de pasar a semifinales.
Zabala ha tenido que emplearse a fondo para doblegar a Larrazabal (22-17)
En el partido disputado en el Deportivo de Bilbao, Javier Zabala ha tenido que que emplearse con solvencia para derrotar a Iker Larrazabal (22-17). Gracias a esta victoria, el riojano se coloca líder del grupo B de la liguilla de semifinales del Manomanista, con dos victorias. En la última jornada, por tanto, Zabala se enfrentará a Artola, mientras que Larrazabal se medirá a la Peña II.
Artola remonta y vence a Peña (22-19)
A pesar de los apuros de Iñaki Artola, ha remontado el partido y ha derrotado a Jon Ander Peña en la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Manomanista (22-19). Gracias a esta victoria, Artola jugará en la última jornada ante Zabala, mientras que Peña tiene muy difícil salir adelante.
Laso se impone con total autoridad a Jaka (8-22)
Unai Laso ha derrotado con facilidad a Erik Jaka en la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Manomanista disputada en el Ogueta (8-22), una victoria que le permitirá enfrentarse dentro de dos semanas a Darío, con el que se jugarán el pase a semifinales.