MANOMANISTA

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Altuna deja una reflexión en su despedida del campeonato: “Estamos jugando en muchos frontones raros, y hace falta más seriedad"

Altuna III eta Laso
18:00 - 20:00
Altuna y Jaka, en el último encuentro disputado por ambos en el Manomanista de este año. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Jokin Altuna txapeldunaren kritika Buruz Buruko txapelketaren pilotalekuei, finalerdietatik at geratu ondoren
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KIROLAK EITB

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El pelotari de Amezketa cree que deben disputar el manomanista en frontones "más neutrales". Tras llegar a las semifinales en los últimos seis años, el campeón Jokin Altuna no estará este año en esa fase.

Jon Ander Peña Javi Zabala Erik Jaka Iker Larrazabal Pelota a mano Jokin Altuna Unai Laso Manomanista Pelota Baiko pelota Aspe Pelota

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Zabala ha tenido que emplearse a fondo para doblegar a Larrazabal (22-17)

En el partido disputado en el Deportivo de Bilbao, Javier Zabala ha tenido que que emplearse con solvencia para derrotar a Iker Larrazabal (22-17). Gracias a esta victoria, el riojano se coloca líder del grupo B de la liguilla de semifinales del Manomanista, con dos victorias.  En la última jornada, por tanto, Zabala se enfrentará a Artola, mientras que Larrazabal se medirá a la Peña II.

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