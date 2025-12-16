Pelotari de Anoeta
Aspe no renovará el contrato a Xabi Tolosa tras 12 años de trayectoria

Tolosa debutó el 20 de diciembre del 2013 en el Beotibar. Además, se ha calado dos años consecutivos la txapela del Parejas del Serie B, en el año 2015 y 2016.
Xabier Tolosa pelotari de Aspe zaguero
El zaguero de Aspe, el anoetarra Xabier Tolosa. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Aspek ez dio kontratua berrituko Xabier Tolosa Anoetako atzelariari 12 urteko ibilbidearen ostean

Última actualización

La empresa Aspe ha anunciado que no renovará el contrato del pelotari Xabier Tolosa tras 12 años en la promotora eibarresa. En un breve comunicado, la empresa ha agradecido la trayectoria desarrollada por el zaguero de Anoeta a lo largo de todo este tiempo.

Tolosa debutó el 20 de diciembre del 2013 en el Beotibar, junto a Jaunarena ante Lasa-Pascual. Desde entonces ha disputado 482 partidos y se ha calado dos años consecutivos la txapela del Parejas del Serie B, en el año 2015 y 2016.

Según el comunicado de la empresa, Tolosa ha querido “agradecer públicamente” a Aspe el trato recibido durante estos años.

Pelota a mano Pelota

