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El Master Series de Lekeitio, 22 y 28 de agosto, en Santi Brouard

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Lekeitio Zesta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lekeitioko Master Seriesa, abuztuaren 22an eta 28an, Santi Brouarden
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KIROLAK EITB

Última actualización

El frontón Santi Brouard está listo para acoger el Masters Series de Lekeitio. En esta ocasión competirán Erkiaga-Lekerika, Goitia-Atain, Laduche-Manci y Goixerri-Salegi. Las semifinales se disputarán el 22 de agosto y la final será el día 28.

Ludovic Laduche Ekaitz Mendizabal Goixerri Jai Alai League Mikel Mancisidor Aritz Erkiaga Unai Lekerika Pelota Cesta punta Alex Goitia

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18:00 - 20:00
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