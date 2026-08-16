Barandika y Manci se llevan las txapelas del Gernika Grand Slam
Final igualada hasta el último tanto, tercer set, 4-4 y Barandika y Manci han sumado el tanto definitivo para hacerse con la txapela. En el primer set se han impuesto por 15-10, Erkiaga y Unda han respondido con 9-15 en el segundo y el tercero se ha decidido en el último tanto.
Te puede interesar
Barandika y Oyhenard ganan el 4 Master de San Juan de Luz
En cesta punta, Barandika y Oyhenard han ganado la final del 4 Master de San Juan de Luz. Han necesitado el tercer juego para vencer a Erkiaga y Basque. En el primero, 15-13, han dominado los de Ispaster y Bidarte. El segundo, 13-15, ha sido para el gernikarra y el de San Juan de Luz. En el decisivo, 1-5, han dominado Barandika y Oyhenard. El delantero de Gernika está en racha; se ha embolsado 11 de sus últimos 12 partidos.
Barandika y Oyhenard logran el billete para la final del Master 4 de San Juan de Luz
Han derrotado a Jean Olharan y Gorka Sorozabal en dos sets. El primero fue ajustado (15-14). En el segundo, con mayor margen, Barandika y Oyhenard vencieron por 15-9. Este jueves disputarán la final frente a Erkiaga y Basque.
Clement Garcia y Jérôme Portet ganan el Master 3, en San Juan de Luz
En la final, jugada este martes, han ganado a Ludovic Laduche y Théo Laborde, en dos sets, por 15-10 y 15-11.
Barandika y Manci, primeros finalistas del Grand Slam de Gernika
Barandika y Manci son los primeros finalistas del Grand Slam de Gernika después de remontar a Goitia y Basque (14-15 / 15-15 / 5-1). El próximo sábado se jugará la segunda semifinal, y la gran final será en San Roque, el 16 de agosto.
Urreisti sufre una rotura de fibras en su bíceps derecho y estará dos o tres semanas fuera de los frontones
El puntista de Mutriku se lesionó el pasado sábado en la primera jornada del Grand Slam de Gernika y se espera que reaparezca a principios de agosto.
Erkiaga y Atain se llevan el Grand Slam de Markina
Los campeones han logrado la victoria ante Txanika y Salegi, que se colaron en la final por sorpresa. Erkiaga y Atain han tenido que sufrir para superar a sus contrincantes en dos apretados sets (15-12 y 15-14).
Elaia y Arai se imponen con facilidad a Lur y Alize en la final del Grand Slam de Markina
Las hermanas Lejardi han jugado en casa, Arai ha salido victoriosa, pero ha destacado su delantera, Elaia, que ha cuajado una gran actuación. Elaia y Arai se han llevado la txapela en dos sets (15-6 y 15-3). Han estado por delante desde el principio e, incluso, cuando han empezado a arriesgar, han acertado.
El Grand Slam de Gernika arrancará en formato quiniela
Se disputará del 18 de julio al 16 de agosto. A partir de las semifinales, los partidos se jugarán en el formato de set habitual. Todas las jornadas se disputarán el sábado por la noche, a las 21:00 horas, excepto la final del día de San Roque, que será el domingo a las 18:00 horas.
Lur-Alize y Txanika-Salegi, a las finales de Markina-Xemein
Txanika y Salegi han dado la sorpresa y se han clasificado para la final del Grand Slam de Markina-Xemein. Se han impuesto en el set definitivo a Urreist y Gorka. Han dominado 15-12 en el primer juego; perdido 14-15 en el segundo y lograr la victoria por 5-3 en el último. Lur y Aliz también han necesitado el tercer set para ganar a Helena y Maia. Han perdido el primer set por 15-14, han ganado el segundo por 15-14 y en el último, han dominado 5-1.