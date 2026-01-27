WINTER SERIES 2025-2026
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Los tres mejores tantos de la 4ª jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series 2025-2026

18:00 - 20:00
Alex Goitia.
Euskaraz irakurri: Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako ligaxkaren 4.jardunaldiko hiru tanto onenak
author image

EITB

Última actualización

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X