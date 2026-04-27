Se ha presentado el Desafio Getaria Winter Series
Esta presentación se ha realizado junto a la festividad del Antxua eguna. El desafío se disputará el próximo sábado 2 de mayo.
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Final inédita: Urreisti y Laduche pelearán por el Individual
Eñaut Urreisti y Ludovic Laduche disputarán el sábado 2 de mayo una final inédita del Individual de cesta-punta en Berriatua, tras eliminar respectivamente al campeón Aritz Erkiaga y al favorito Johan Sorozabal.
Ya conocemos a los finalistas del All Star de Donibane Lohizune
El jueves por la noche dipustaron las semifinales del All Star de cesta punta de Donibane Lohizune y ya conocemos a las parejas finalistas.. En la quiniela femenina se medirán Erika y Maialen a Helena y Oaia, mientras que en categoría masculina se enfrentarán las parejas Tambourindeguy-Oyhenard y Urreisti-Basque.
Bixente-Atain y Erkiaga-Gorka, y Pape-Lizardi y Laugié-Mercadié, a la final del All Star de Donibane Lohizune
En las quinielas de este martes, han sido las mejores parejas, y, de esa forma, se han hecho con el billete para las finales, que tendrán lugar el próximo martes, 28 de abril.
La Iron Cup de Bilbao arranca el 1 de mayo con seis parejas femeninas y masculinas en liza
Premiará con 2000 puntos a la pareja campeona al tratarse de una prueba de máxima categoría de la Jai Alai League. Euskal Telebista ofrecerá en directo todos los partidos a través de ETB1 ON y por streaming.
Erkiaga logra avanzar en el Campeonato Individual tras un sufrido partido
Aritz Erkiaga se impuso a Julen Basterra "Txanika" en el primer partido del Campeonato Individual de Cesta Punta disputado en Mendibarren de Berriatua. Aunque fue un partido vivo y sufrido, logró la victoria en tres juegos (6-12, 12-6 y 5-3). Johan, por su parte, ganó al Libois en dos juegos por 12-8 y 12-10.
Un grupo de mariachis canta a Imanol López, en su despedida: “Sigo siendo el rey”
En el frontón Aitzuri, en Zumaia, minutos después de que Imanol López haya dicho adiós a la cesta punta profesional, el gran protagonista de la jornada ha recibido una sorpresa: unos mariachis le han dedicado “El rey”, que él también ha cantado al completo.
Imanol López, emocionado, en su despedida: “Que siga esta ola de este bonito deporte, que merece la pena"
El zaguero de Zumaia ha agradecido "a todos, de corazón, este momento, especialmente a mi familia". "Para mí ha sido un orgullo dedicarme durante tantos años a este deporte", ha agregado en su discurso de despedida.
Imanol López: “Siento alegría, he disfrutado mucho, estoy muy contento”
Imanol López ha dicho adiós a la pelota profesional en la final del Zumaia Jai Alai Master Series de 2026, en el frontón Aitzuri, en las fiestas de su pueblo, y, además, ha logrado la última txapela de su carrera, junto a Aritz Erkiaga, ante Jean Olharan y Unai Lekerika.
Imanol López, acompañado de Erkiaga, campeón en su despedida
Aritz Erkiaga e Imanol López han ganado la final en dos sets (15-12 y 15-10) a Jean Olharan y Unai Lekerika, en el último partido del gran zaguero de Zumaia. En la final femenina, Elaia Gogenola y Frida Watkins se han impuesto en tres juegos (15-9, 11-15 y 5-2).