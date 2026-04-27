Se ha presentado el Desafio Getaria Winter Series

El jueves por la noche dipustaron las semifinales del All Star de cesta punta de Donibane Lohizune y ya conocemos a las parejas finalistas.. En la quiniela femenina se medirán Erika y Maialen a Helena y Oaia, mientras que en categoría masculina se enfrentarán las parejas Tambourindeguy-Oyhenard y Urreisti-Basque.