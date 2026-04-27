PRESENTACIÓN
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Se ha presentado el Desafio Getaria Winter Series

Getaria Winter Series Desafioaren aurkezpena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Getaria Winter Series desafioa aurkeztu da
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KIROLAK EITB

Última actualización

Esta presentación se ha realizado junto a la festividad del Antxua eguna. El desafío se disputará el próximo sábado 2 de mayo.

Aritz Erkiaga Jean Olharan Cesta punta

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