CESTA PUNTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Ya conocemos a los finalistas del All Star de Donibane Lohizune

Zesta-puntako All Starreko finalak. Atarikoa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Donibane Lohizuneko All Starraren finalak erabakita geratu dira
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Anoche se dipustaron las semifinales del All Star de cesta punta de Donibane Lohizune y ya conocemos a las parejas finalistas.. En la quiniela femenina se medirán Erika y Maialen a Helena y Oaia, mientras que en categoría masculina se enfrentarán las parejas Tambourindeguy-Oyhenard y Urreisti-Basque.

Pelota Cesta punta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X