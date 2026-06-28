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Maddi Marquet y Luke Willian, ganadores en el Memorial Onditz

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Memorial Onditz
18:00 - 20:00
Maddi Marquet y Luke William, ganadores en el Memorial Onditz.
Euskaraz irakurri: Maddi Marquet eta Luke William, Onditz Memorialean garaile
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KIROLAK EITB

Última actualización

En el Memorial Onditz, disputado el domingo por la mañana en Donostia, ha contado con 640 participantes. El australiano Luke Willian ha sido el vencedor en categoria masculina. Por detras, a tan solo nueve segundos a entrado el vizcaino Mikel Arrasate. En categoria femenina la victoria ha sido para la donostiarra Maddi Marquet que se ha impuesto con autoridad ya que a aventajado en ocho minutos a la segunda clasificada.

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