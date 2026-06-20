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Quedada motera a favor de la igualdad en Lemoa

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18:00 - 20:00
Varias motos en Lemoa. Foto: EITB
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KIROLAK EITB

Última actualización

En Lemoa se ha celebrado una concentración motera, pero no una cualquiera, la primera concentración motera para dar visibilidad a las mujeres dentro de este ámbito. Llevan años sumando kilómetros sobre el asfalto, y ahora han optado por organizarse.

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