La piragüista Nerea García obtiene el bronce en el K2-500 metros de la Copa del Mundo de Szeged
La irundarra Nerea García ha ganado la medalla de bronce junto a su compañera Carolina García en la prueba del K2-500 metros en la primera Copa del Mundo de la temporada disputada en Szeged, Hungría.
En una final de altísimo nivel, el barco formado por Carolina García y Nerea García ha cruzado la meta con marca de 1:39.01. El oro se lo han llevado las alemanas Paulinba Paszek y Pauline Jagsch con una marca de 1:36.92 y la plata las polacas Dominika Putto y Adriana Kakol, con 1:38.69.
Por otra parte, Begoña Lazcano ha terminado en cuarta posición la final del K1-5.000 metros. La piragüista de Pasaia ha completado la carrera, en la que han competido 28 palistas, en un tiempo de 25:09.20, por detrás de la sueca Melina Andersson (24:46.25), la húngara Emese Kohalmi (24:52.99), y la española Estefanía Fernández (24:53.59).
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