Inés Allende y Eneko Carretero se llevan la txapela en el Campeonato de Euskal Herria de Boulder
Allende se impuso con autoridad a Elur Arteaga y a Sara San Martín, y Carretero hizo lo propio con Andoni Esparta y Mikel Linazisoro. 150 escaladores se dieron cita el domingo en el Bihatz Eskalada Gunea de Pamplona.
Te puede interesar
Lucas Herbert gana el LIV en Virginia; Rahm termina octavo
El golfista de Barrika completó su torneo con una ronda de 69 golpes, tres bajo par.
La piragüista Nerea García obtiene el bronce en el K2-500 metros de la Copa del Mundo de Szeged
Por su parte, Begoña Lazcano ha sido cuarta en la final del K1-5.000 metros.
Ángela Vilariño regresa a la competición tras superar un cáncer de mama
Después de cinco años de tratamiento, la piloto de Hondarribia recibió el alta médica en diciembre. Hoy ha anunciado que volverá al Campeonato Europeo de Montaña, y que lo hará al volante de un Porsche 911 GT3.
Rahm sella un acuerdo con el DP World Tour
El golfista de Barrika ha resuelto su conflicto con el circuito europeo tras meses de tensiones, al pactar el pago de sanciones y su participación en varios torneos.
Nadia Erostarbe: “Estoy muy contenta y orgullosa de mi misma, de haber conseguido este tercer puesto”
Nadia Erostabe se ha hecho con el tercer puesto del Circuito Mundial de Surf. La zarauztarra se siente orgullosa de lo conseguido a pesar de que fue "a ganar el campeonato". Ahora va novena en el ranking y su objetivo es "mejorar en los resultados en las próximas pruebas".
Nadia Erostarbe termina tercera en Snapper Rocks y entra en el top 10 mundial
La surfista de Zarautz fue eliminada en semifinales por la ocho veces campeona mundial Stephanie Gilmore, a pesar de firmar la mejor ola con un 8,50.
Nadia Erostarbe disputará las semifinales del Bonsoy Gold Coast
La zarauztarra se ha impuesto a la hawaiana Gabriela Bryan (15.67-14.33) en los cuartos de final de la prueba australiana.
Bordeaux-Leinster y Ulster-Montpellier, las dos finales europeas de rugby en San Mamés
Las finales de las dos principales competiciones europeas de clubes de rugby se disputarán los días 22 y 23 de mayo en San Mamés.
Muere Alex Zanardi, el expiloto de F1 que triunfó como paralímpico
El expiloto de Fórmula Uno y múltiple campeón paralímpico italiano ha fallecido dejando un legado único de resiliencia y lucha dentro y fuera del deporte.