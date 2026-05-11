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Inés Allende y Eneko Carretero se llevan la txapela en el Campeonato de Euskal Herria de Boulder

Euskal-Herriko-Boulder-Txapelketa-eskalada
18:00 - 20:00
Campeonato de Euskal Herria de Boulder. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ines Allendek eta Eneko Carreterok irabazi dute txapela Euskal Herriko Boulder Txapelketan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Allende se impuso con autoridad a Elur Arteaga y a Sara San Martín, y Carretero hizo lo propio con Andoni Esparta y Mikel Linazisoro. 150 escaladores se dieron cita el domingo en el Bihatz Eskalada Gunea de Pamplona.

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