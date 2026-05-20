SKATE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Egoitz Bijueska: “Estoy contento de ser el campeón del mundo, pero sobre todo siento alivio”

Entrevista a Egoitz Bijueska
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Egoitz Bijueska: “Pozik nago munduko txapelduna izateagatik, baina lasaitasuna sentitzen dut batez ere”
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El skater Egoitz Bijueska ha obtenido la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Brasil a sus 15 años. Es primero en el ranking con 95,83 puntos, los cuales ha conseguido en dos ocasiones. Ahora, con unas cuantas citas importantes por delante, su objetivo es superarlos.

Skateboard Egoitz Bijueska Más deportes

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X