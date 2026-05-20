Egoitz Bijueska: “Estoy contento de ser el campeón del mundo, pero sobre todo siento alivio”
El skater Egoitz Bijueska ha obtenido la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Brasil a sus 15 años. Es primero en el ranking con 95,83 puntos, los cuales ha conseguido en dos ocasiones. Ahora, con unas cuantas citas importantes por delante, su objetivo es superarlos.
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Jon Rahm acaba segundo en Filadelfia, con Aaron Rai como vencedor
El de Barrika empezó la jornada final del Campeonato de la PGA a dos golpes del liderato del estadounidense Alex Smalley, con quien terminó empatado en segunda posición, a tres golpes de Rai.
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El de Barrika está a dos golpes del liderato de cara a un domingo final tremendamente abierto.
Jon Rahm comienza el PGA Championship con uno bajo par, a dos golpes de los líderes
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