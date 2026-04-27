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Sensaciones de las campeonas de Ulia y su alegría final

Ulia-Harri-Herri-txapeldun-ospakizunak
18:00 - 20:00

Felicidad de los levantadoras del equipo Ulia tras ganar la final. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideo: Ulia taldeko harri-jasotzaile txapeldunek Harri Herriko finalean zehar izan dituzten sentsazioak eta amaierako poza
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KIROLAK EITB

Última actualización

Bajo la batuta de la capitana Udane Ostolaza, el conjunto formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha realizado 47 alzadas a la piedra irregular en la última y decisiva prueba del programa. 

Ulia, campeón de Harri Herri 2026 tras vencer en la final a Mollarri y levantar 47 alzadas a la piedra baldía
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