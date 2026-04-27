Sensaciones de las campeonas de Ulia y su alegría final
Bajo la batuta de la capitana Udane Ostolaza, el conjunto formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha realizado 47 alzadas a la piedra irregular en la última y decisiva prueba del programa.
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Ulia se lleva la txapela tras vencer en la final a Mollarri y realizar 47 alzadas a la piedra irregular
Bajo la batuta de la capitana Udane Ostolaza, el equipo formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha ganado una apretada y emocionante final.
Etxauri se clasifica con la mejor marca para la final
El grupo Etxauri ha conseguido clasificarse para la final de "Harri Herri" tras vencer en la semifinal a Igeldo.
Etxauri supera a Igeldo en la segunda semifinal y logra la mejor marca con la piedra irregular
Los levantadores de Joseba Ostolaza, Jon Marijuan, Gari Garmendia, Beñat Telleria e Imanol Royo Lartain, han dado 20 alzadas a la piedra irregular en 4:37 minutos. Por su parte, el cuarteto capitaneado por Joxe Ramón Iruretagoiena Izeta II ha levantado el pedrusco 15 veces en 04:03 minutos.
Ulia se clasifica con facilidad para la final de “Harri Herri”
El equipo formado por los harrijasotzailes Estefania Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria se enfrentará en la final a Mollari.
Ulia domina la segunda semifinal, dejando a Ibiur sin final
El equipo formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha realizado 34 alzadas a la piedra irregular en la prueba decisiva. Por su parte, Patricia Martín, Lierni Osa, Ane Cestau y Naroa Arruti han sido capaces de levantarla 30 veces con bastante menos tiempo.
El equipo Albizuri, a la final de "Harri Herri"
El equipo formado por los harrijasotzailes Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Alex Merlo realizaron 18 alzadas a la piedra irregular, cuatro más que su rival.
Albizuri remonta una semifinal que tenía muy cuesta arriba y logra el pase a la final tras derrotar a Laukariz
El equipo formado por los levantadores Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Alex Merlo ha conseguido superar un mal inicio y revertir la situación. A la piedra irregular le han dado 18 alzadas. Sus adversarios, Xabier Aranburu, Hodei Iruretagoiena, Xabat Olaizola y Eneko Bilbao, la han levantado en 14 ocasiones.
El equipo Mollarri, a la final de “Harri Herri"
El equipo mollarri ha ganado al equipo Ergobia en las semifinales del programa "Harri Herri". El equipo formado por Maddi Salterain, Malen Morandera, Ainitze Zumeta y Olaia Esnaola ha realizado 34 alzadas con la piedra irregular.
Mollarri logra el pase a la final tras superar a Ergobia en la primera semifinal
El equipo formado por Olaia Esnaola, Ainitze Zumeta, Malen Molandeira y Maddi Salterain ha dado 34 alzadas a la piedra irregular en la prueba final decisiva. Sus rivales, en cambio, le han dado 31 alzadas, llegando a esa última prueba con 18 segundos de desventaja. Por lo tanto, Maddi Gesalaga, Ane Atxutegi, Leire Olea y Elene Ostolaza han quedado fuera de la final.