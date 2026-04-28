Levantamiento de piedra
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Ulia se proclama campeón de “Harri Herri" femenino

Harri Herri argazkia
18:00 - 20:00
Final del programa Harri Herri
Euskaraz irakurri: Ulia nagusi, emakumezkoen "Harri Herri"n
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KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo Ulia ha ganado la cuarta edición de Harri Herri tras superar en la final femenina Mollarri.

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