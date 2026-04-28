El equipo formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha realizado 34 alzadas a la piedra irregular en la prueba decisiva. Por su parte, Patricia Martín, Lierni Osa, Ane Cestau y Naroa Arruti han sido capaces de levantarla 30 veces con bastante menos tiempo.