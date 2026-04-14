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Ulia se clasifica con facilidad para la final de “Harri Herri”

Harri Herri, Ulia taldea
18:00 - 20:00
El equipo Ulía, tras ganar la semifinal
Euskaraz irakurri: Ulia aise sailkatu da “Harri Herri” saioko finalerako
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KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo formado por los harrijasotzailes Estefania Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria se enfrentará en la final a Mollari.

Ulia domina la segunda semifinal de Harri Herria, dejando fuera de la final a Ibiur
Harri-jasotzea Harri Herri

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