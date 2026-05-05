Albizuri se impuso con holgura en la final masculina “Harri Herri”
El equipo Albizuri se impuso en la final masculina de "Harri Herri" tras derrotar a los harrijasotzailes de Etxauri. No en vano, el grupo formado por Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Xabier Aranburu Guzta realizó 28 alzadas a la piedra irregular.
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Sensaciones de los campeones de Albizuri durante la final
El equipo Albizuri se ha impuesto en la cuarta edición de Harri Herri tras derrotar en la final masculina a Etxauri. En la última prueba por equipos, Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Xabier Aranburu Guzta han realizado 28 alzadas a la piedra irregular.
Albizuri se cala la txapela tras hacer 28 alzadas a la piedra irregular y derrotar a Etxauri en la final
Los campeones han dispuesto de casi un minuto más para realizar la última y decisiva prueba, y no han perdonado. Previamente, han dominado casi todas las pruebas individuales, salvo una, ya que Etxauri sólo se ha impuesto con el cilindro de 125 kilos.
Ulia se proclama campeón de “Harri Herri" femenino
El equipo Ulia ha ganado la cuarta edición de Harri Herri tras superar en la final femenina Mollarri.
Sensaciones de las campeonas de Ulia y su alegría final
Bajo la batuta de la capitana Udane Ostolaza, el conjunto formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha realizado 47 alzadas a la piedra irregular en la última y decisiva prueba del programa.
Ulia se lleva la txapela tras vencer en la final a Mollarri y realizar 47 alzadas a la piedra irregular
Bajo la batuta de la capitana Udane Ostolaza, el equipo formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha ganado una apretada y emocionante final.
Etxauri se clasifica con la mejor marca para la final
El grupo Etxauri ha conseguido clasificarse para la final de "Harri Herri" tras vencer en la semifinal a Igeldo.
Etxauri supera a Igeldo en la segunda semifinal y logra la mejor marca con la piedra irregular
Los levantadores de Joseba Ostolaza, Jon Marijuan, Gari Garmendia, Beñat Telleria e Imanol Royo Lartain, han dado 20 alzadas a la piedra irregular en 4:37 minutos. Por su parte, el cuarteto capitaneado por Joxe Ramón Iruretagoiena Izeta II ha levantado el pedrusco 15 veces en 04:03 minutos.
Ulia se clasifica con facilidad para la final de “Harri Herri”
El equipo formado por los harrijasotzailes Estefania Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria se enfrentará en la final a Mollari.
Ulia domina la segunda semifinal, dejando a Ibiur sin final
El equipo formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha realizado 34 alzadas a la piedra irregular en la prueba decisiva. Por su parte, Patricia Martín, Lierni Osa, Ane Cestau y Naroa Arruti han sido capaces de levantarla 30 veces con bastante menos tiempo.