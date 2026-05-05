Final masculina
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Albizuri se impuso con holgura en la final masculina “Harri Herri”

Harri Herri: Albizuri
18:00 - 20:00
Xabier Aranburu fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la competición. Imagen: EiTB Media
Euskaraz irakurri: Albizuri aise nagusitu zen gizonezkoen "Harri Herri" finalean
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KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo Albizuri se impuso en la final masculina de "Harri Herri" tras derrotar a los harrijasotzailes de Etxauri. No en vano, el grupo formado por Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Xabier Aranburu Guzta realizó 28 alzadas a la piedra irregular.

Harri-jasotzea Herri-kirolak Harri Herri

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