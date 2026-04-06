Albizuri remonta una semifinal que tenía muy cuesta arriba y logra el pase a la final tras derrotar a Laukariz

Los equipos Albizuri y Laukariz han disputado la primera semifinal masculina de la cuarta temporada de Harri Herri Saioa en el frontón de Etxebarri (Bizkaia). A pesar de su pésimo inicio, Albizuri ha conseguido remontar una eliminatoria que se le había puesto muy cuesta arriba y en la última y decisiva prueba ha sido superior.

El equipo formado por Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Alex Merlo se ha llevado la victoria con mucho esfuerzo, ya que el cuarteto dirigido por el capitán Luis Mari Telleria ha comenzado la semifinal de la peor forma, ya que Alex Merlo, madrileño de 39 años, no ha podido igualar la piedra rectangular de 175 kilos. El ex europarlamentario afincado en Bizkaia tenía un trabajo muy complicado, sustituir a última hora al lesionado Aimar Galarraga. Ha realizado dos intentos con la rectangular, en el primero se le ha caído la piedra, llevándose un buen susto, y en el segundo no ha podido igualarla. Así que no ha acumulado segundos para su equipo.

Su rival, Xabier Aranburu Guzta, en cambio, ha dado siete alzadas a la piedra rectangular en dos minutos. El veterano levantador de Idiazabal ha dado una ventaja de 56 segundos al equipo Laukariz en la primera prueba. Sin embargo, en la segunda sesión de trabajo, Albizuri ha empezado a reducir esa diferencia. Mikel Lopetegi Urra (Albizuri) ha levantado 20 veces la cúbica de 125 kilos, a pesar de que le ha fallado la mano cuando se disponía a hacer la décima alzada, y se ha llevado un pequeño susto. Por su parte, el pupilo del capitán José Antonio Gisasola Zelai, el zarauztarra de 43 años Hodei Iruretagoiena Izeta (Laukariz), ha realizado 15 alzadas.

Con el cilindro del mismo peso, el mallabitarra Jon Gisasola (Albizuri), de 27 años, ha realizado 13 alzadas en un minuto, mientras que Xabat Olaizola (Laukariz), de 29 años, ha hecho 10. En consecuencia, en la tercera prueba Albizuri le ha restado otros 9 segundos al equipo Laukariz, de cara a la última prueba decisiva.

En la penúltima sesión de trabajo, última prueba en solitario, el berriozartarra Oskar Aguas ha levantado la bola de 100 kilos en 21 ocasiones en dos minutos. Su rival, el zamudiotarra Eneko Bilbao, de 41 años, ha hecho 16 alzadas. Por tanto, Albizuri ha reducido a 7 segundos la desventaja inicial de 56 segundos en la previa de la prueba decisiva. Eneko Bilbao, del equipo Laukariz, debutaba como Merlo, de Albizuri, en Harri Herri. El vizcaíno no iba actuar, pero las lesiones le han obligado a participar.

En la última prueba por equipos, los miembros de Albizuri han dado 18 alzadas a la piedra irregular de 132 kilos en un intervalo de 4:22 minutos. Es más, Merlo se ha sacado la espina de la primera sesión de trabajo, ya que ha levantado cuatro veces el pedrusco. Sus rivales han realizado solo 14 alzadas en 4:29 minutos, ya que en el octavo intento ha fallado Eneko Bilbao. El juez no ha dado por buena su alzada y seguidamente ha tenido que agarrar de nuevo a la piedra irregular. Con el cansancio acumulado tampoco ha podido levantar el pedrusco en el segundo intento, pero en el tercero el zamudiotarra ha conseguido igualar la piedra. Ahí ha estado la clave, ese contratiempo ha condicionado totalmente el trabajo de Laukariz, y ha dado el pase a la final a Albizuri.

La próxima semana los equipos Ulia e Ibiur disputarán la segunda semifinal femenina.