Harri Herri
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Sensaciones de los campeones de Albizuri durante la final

Albizuri-txapeldun-Harri-Herri
18:00 - 20:00
Albizuri, campeón de la cuarta edición de Harri Herri. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Albizuriko txapeldunen sentsazioak, Harri Herriren laugarren edizioko finalean
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KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo Albizuri se ha impuesto en la cuarta edición de Harri Herri tras derrotar en la final masculina a Etxauri. En la última prueba por equipos, Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Xabier Aranburu Guzta han realizado 28 alzadas a la piedra irregular. 

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