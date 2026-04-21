Semifinal
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Etxauri se clasifica con la mejor marca para la final

Harri Herri, finalerdia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxauri markarik onenarekin sailkatu da finalerako
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KIROLAK EITB

Última actualización

El grupo Etxauri ha conseguido clasificarse para la final de "Harri Herri" tras vencer en la semifinal a Igeldo. 

Harri Herri

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