Etxauri se clasifica con la mejor marca para la final

Las y los mejores levantadores de piedra del momento competirán en el programa que se emitirá entre el 30 de marzo y el 4 de mayo, en ETB1 y la web kirolakeitb.eus. Las veladas se disputarán en el frontón de Etxebarri y serán comentadas por Juanan Legorburu, Idoia Etxeberria y Ane Muruamendiaraz.