Etxauri se clasifica con la mejor marca para la final
El grupo Etxauri ha conseguido clasificarse para la final de "Harri Herri" tras vencer en la semifinal a Igeldo.
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Etxauri supera a Igeldo en la segunda semifinal y logra la mejor marca con la piedra irregular
Los levantadores de Joseba Ostolaza, Jon Marijuan, Gari Garmendia, Beñat Telleria e Imanol Royo Lartain, han dado 20 alzadas a la piedra irregular en 4:37 minutos. Por su parte, el cuarteto capitaneado por Joxe Ramón Iruretagoiena Izeta II ha levantado el pedrusco 15 veces en 04:03 minutos.
Ulia se clasifica con facilidad para la final de “Harri Herri”
El equipo formado por los harrijasotzailes Estefania Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria se enfrentará en la final a Mollari.
Ulia domina la segunda semifinal, dejando a Ibiur sin final
El equipo formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha realizado 34 alzadas a la piedra irregular en la prueba decisiva. Por su parte, Patricia Martín, Lierni Osa, Ane Cestau y Naroa Arruti han sido capaces de levantarla 30 veces con bastante menos tiempo.
El equipo Albizuri, a la final de "Harri Herri"
El equipo formado por los harrijasotzailes Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Alex Merlo realizaron 18 alzadas a la piedra irregular, cuatro más que su rival.
Albizuri remonta una semifinal que tenía muy cuesta arriba y logra el pase a la final tras derrotar a Laukariz
El equipo formado por los levantadores Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Alex Merlo ha conseguido superar un mal inicio y revertir la situación. A la piedra irregular le han dado 18 alzadas. Sus adversarios, Xabier Aranburu, Hodei Iruretagoiena, Xabat Olaizola y Eneko Bilbao, la han levantado en 14 ocasiones.
El equipo Mollarri, a la final de “Harri Herri"
El equipo mollarri ha ganado al equipo Ergobia en las semifinales del programa "Harri Herri". El equipo formado por Maddi Salterain, Malen Morandera, Ainitze Zumeta y Olaia Esnaola ha realizado 34 alzadas con la piedra irregular.
Mollarri logra el pase a la final tras superar a Ergobia en la primera semifinal
El equipo formado por Olaia Esnaola, Ainitze Zumeta, Malen Molandeira y Maddi Salterain ha dado 34 alzadas a la piedra irregular en la prueba final decisiva. Sus rivales, en cambio, le han dado 31 alzadas, llegando a esa última prueba con 18 segundos de desventaja. Por lo tanto, Maddi Gesalaga, Ane Atxutegi, Leire Olea y Elene Ostolaza han quedado fuera de la final.
La cuarta edición de 'Harri Herri' arrancará el 30 de marzo
El programa concurso, que llega con novedades, contará con los 32 mejores levantadores de piedra del momento y se emitirá en ETB1, kirolakeitb.eus y ETB On, entre el 30 de este mes, y el 4 de mayo.
Regresa a EITB el gran espectáculo del levantamiento de piedra, con la cuarta edición de 'Harri Herri'
Las y los mejores levantadores de piedra del momento competirán en el programa que se emitirá entre el 30 de marzo y el 4 de mayo, en ETB1 y la web kirolakeitb.eus. Las veladas se disputarán en el frontón de Etxebarri y serán comentadas por Juanan Legorburu, Idoia Etxeberria y Ane Muruamendiaraz.