En Albizuri, Guzta ha ocupado el lugar de Álex Merlo en la final, ya que el levantador madrileño, que tenía una boda, no podía participar en esta última eliminatoria. Precisamente, Xabier Aranburu ha dado el pistoletazo de salida a la competición. Guzta ha sido el primero en abordar la piedra rectangular de 175 kilos. En tres minutos, Aranburu ha dado 10 alzadas y ha conseguido un tesoro de 80 segundos para Albizuri en la primera prueba, es decir, 1:40 minutos. Ha agrupado las alzadas de dos en dos al inicio de la prueba y después de una en una. Ha estado a punto de hacer el undécimo levantamiento, pero no ha podido igualar la piedra.

Su rival, Jon Marijuán, de Etxauri, ha levantado la rectangular en seis ocasiones. Su cuarta alzada ha sido dudosa, pero el juez se lo ha dado por bueno. El vitoriano de 29 años, que debuta este año en Harri Herri, ha igualado en la final la marca conseguida con el cuadro en la semifinal.

Después, le ha tocado el turno a la cúbica de 125 kilos. En dos minutos, Mikel Lopetegi Urra ha realizado 17 alzadas, un extraordinario desempeño. En la semifinal hizo 20 alzadas, pero con más tiempo. El representante de Etxauri, Gari Garmendia, ha hecho 14 alzadas, tres menos. En la semifinal el levantador de Idiazabal, de 25 años, hizo el mismo número de alzadas en tres minutos. Tras la segunda prueba individual, Albizuri ya amasaba 2:45 minutos, mientras que Etxauri solo disponía de 1:58 minutos.

Los de Joseba Ostolaza han conseguido recortar algo la diferencia con el cilindro del mismo peso. Y es que Beñat Telleria ha igualado en su hombro 15 veces el cilindro en un solo minuto, mientras que su rival, Jon Gisasola Zelai IV, le ha dado una alzada menos. Tras la prueba, Albizuri había acumulado 3:27 minutos, y Etxauri 2:43.

En la última prueba individual, Oskar Aguas ha dado 22 alzadas a la bola de 100 kilos. En dos minutos, el harri-jasotzaile berriozartarra, de 31 años, ha realizado dos tandas de siete alzadas. Ha dado una alzada más, en el mismo tiempo, que en la semifinal. Su rival Imanol Royo Lartain, zarauztarra de 21 años, ha igualado en la final la marca lograda en la ronda anterior al levantar 19 veces la esférica.

Una vez finalizados todos los trabajos individuales, Albizuri ha conseguido 4:33 minutos de cara al trabajo por equipos, 11 segundos más que en la semifinal. Entonces Albizuri alzó el pedrusco 18 veces. Sumando un minuto a este tiempo, el equipo contaba con 5:33 minutos para completar el último trabajo. Etxauri, sin embargo, ha logrado un tesoro de 3:40 minutos para la prueba final, 53 segundos menos que su rival, una gran diferencia; más un minuto añadido por la organización, por tanto, 4:40 minutos.

Los harri-jasotzailes de Etxauri han levantado 25 veces la piedra irregular de 132 kilos. Han hecho un gran trabajo, teniendo en cuenta el tiempo disponible para realizarlo, y sin cometer errores graves. Los miembros de Albizuri tampoco han cometido ningún error de bulto, y con casi un minuto más para llevar a cabo la sesión, han igualado el pedrusco 28 veces. Salvo errores graves, sabían que tenían la txapela sobre la cabeza antes de comenzar la prueba.