El equipo Mollarri, a la final de "Harri Herri"
El equipo mollarri ha ganado al equipo Ergobia en las semifinales del programa "Harri Herri". El equipo formado por Maddi Salterain, Malen Morandera, Ainitze Zumeta y Olaia Esnaola ha realizado 34 alzadas con la piedra irregular.
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Mollarri logra el pase a la final tras superar a Ergobia en la primera semifinal
El equipo formado por Olaia Esnaola, Ainitze Zumeta, Malen Molandeira y Maddi Salterain ha dado 34 alzadas a la piedra irregular en la prueba final decisiva. Sus rivales, en cambio, le han dado 31 alzadas, llegando a esa última prueba con 18 segundos de desventaja. Por lo tanto, Maddi Gesalaga, Ane Atxutegi, Leire Olea y Elene Ostolaza han quedado fuera de la final.
La cuarta edición de 'Harri Herri' arrancará el 30 de marzo
El programa concurso, que llega con novedades, contará con los 32 mejores levantadores de piedra del momento y se emitirá en ETB1, kirolakeitb.eus y ETB On, entre el 30 de este mes, y el 4 de mayo.
Regresa a EITB el gran espectáculo del levantamiento de piedra, con la cuarta edición de 'Harri Herri'
Las y los mejores levantadores de piedra del momento competirán en el programa que se emitirá entre el 30 de marzo y el 4 de mayo, en ETB1 y la web kirolakeitb.eus. Las veladas se disputarán en el frontón de Etxebarri y serán comentadas por Juanan Legorburu, Idoia Etxeberria y Ane Muruamendiaraz.
Maddi Gesalaga y Mikel Lopetegi "Urra" se imponen en la final de invierno de "Harri Herri"
Los dos harrij-asotzailes zarauztarras se imponen en la final de invierno del programa "Harri Herri" disputado en Aia. Ambos han quedado muy satisfechos con el resultado y con empezar el año logrando una txapela.
Los cinco finalistas de Harri Herri de invierno: Imanol Royo, Mikel Lopetegi, Goizeder Abendibar, Ainitze Zumeta y Eider García
La última prueba clasificatoria para la final de la edición de invierno de Harri Herri se ha disputado en Mallabia, de donde han salido los últimos cinco harrijasotzailes para la gran cita del 4 de enero: Imanol Royo, Mikel Lopetegi, Goizeder Abendibar, Ainitze Zumeta y Eider García Durana.
Estefanía Etxebeste, radiante con su marca personal
El pasado domingo en Asteasu, Estefanía Etxebeste dejó una gran marca para la historia con la piedra rectangular de 150 kilos. La harrijasotzaile de Ituren tiene ahora un nuevo reto, batir el récord de Idoia Etxeberria.
Jokin Eizmendi y Lierni Osa acceden a la final de "Harri Herri"
En la segunda jornada de "Harri Herri" de invierno, Jokin Eizmendi ha igualado la marca de Xabat Olaizola. Beñat Telleria y Gorka Etxeberria han hecho 9 y levantamientos y se han colocado tercero y cuarto en la clasificación. En categoría femenina la mejor marca ha sido para Lierni Osa, con 13 alzadas, una menos que Maddi Gesalaga, mientras que Ane Atxutegi (9) y Ane Cestau (8) difícilmente entrarán entre las ocho mejores.