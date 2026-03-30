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El equipo Mollarri, a la final de "Harri Herri"

Mollarri taldea "Harri Herri" saioko finalerdietan garaitu berritan
18:00 - 20:00

El equipo Mollarri en las semifinales de "Harri Herri"

Euskaraz irakurri: Mollarri taldea, “Harri Herri” saioko finalera
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EITB

Última actualización

El equipo mollarri ha ganado al equipo Ergobia en las semifinales del programa "Harri Herri". El equipo formado por Maddi Salterain, Malen Morandera, Ainitze Zumeta y Olaia Esnaola ha realizado 34 alzadas con la piedra irregular.

Harri Herri Harri-jasotzea Herri-kirolak Ainitze Zumeta

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