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Iker Vicente, tras lograr el subcampeonato en Australia: “Muy contento, pero llevo cuatro años ahí, muy cerca”

Iker Vicente
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iker Vicente, Australian txapeldunorde amaituta: “Oso pozik, baina hortxe nabil, pauso hori ematea falta izan zait”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El aizkolari de Otsagabia ha obtenido el segundo puesto en el Campeonato del Mundo de Velocidad, en Australia. Hemos estado con él, y nos ha contado cómo se veía mejor que nunca, “pero me he encontrado con rivales que también han estado mejor que nunca”.

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