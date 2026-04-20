Final de Copa
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Resumen de la final de la Copa del Rey de 2026 que ha ganado la Real Sociedad al Atlético Madrid en la tanda de penaltis

Reala Errege Kopako txapeldun
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 2026ko Errege Kopako finaleko laburpena: Realak Atletico Madril menderatu du, penaltietan
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha ganado al Atlético de Madrid la final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, en Sevilla, en La Cartuja, en la tanda de penaltis. Los 120 minutos de juego han acabado 2-2, con goles, para la Real, de Barrenetxea y Oyarzabal, y en los penaltis el equipo txuri-urdin ha ganado por 3-4.

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