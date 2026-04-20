La emotiva presentación de Elustondo que ha hecho Oyarzabal
Mikel Oyarzabal le ha hecho una muy emotiva presentación a Aritz Elustondo en la celebración del título de la Copa del Rey.
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Süne, los jugadores y toda la plaza cantan “Txoria txori" para poner broche a una fiesta inolvidable
Las celebraciones oficiales por el título de Copa conquistado por la Real Sociedad han desbordado este lunes la euforia en Donostia-San Sebastián.
Apoteosis txuri-urdin en Donostia por la cuarta Copa de la Real
Las celebraciones oficiales por el título de Copa conquistado por la Real Sociedad han desbordado la euforia en Donostia-San Sebastián. La cantante Süne, los jugadores Marrero, Oyarzabal, Oskarsson y Elustondo y el entrenador Pellegrino Matarazzo han sido los principales protagonistas de una tarde inolvidable.
Oskarsson ha cantado la canción 'llevame a Sevilla"
Oskarsson ha cantado la canción 'llevame a Sevilla" en el festejo de la Copa del Rey.
Unai Marrero, el héroe de la final: “Es increíble ver la plaza llena, no tenéis parangón"
El guardameta ha agradecido a todos los trabajadores de la Real Sociedad su trabajo "oculto de todo corazón" y ha pedido a los aficionados que disfruten después de haber estado "a su lado en los malos momentos".
La Real Sociedad levanta la copa con la canción 'We are the champions'
La Real Sociedad levanta la Copa del Rey con la canción 'We are the champions' de fondo en la celebración del título.
Mikel Oyarzabal muestra la Copa desde el balcón del Ayuntamiento y habla con toda la afición: “¡De nuevo podemos decir que somos campeones de Copa!”
El capitán de la Real Sociedad ha sido el primero en salir al balcón del Ayuntamiento, y se ha dirigido a los miles de personas que se encontraban en Alderdi Eder.
Matarazzo, en un discurso íntegramente en euskera: “Siento que esto es solo el principio"
El técnico txuri-urdin se ha metido a la afición en el bolsillo con sus palabras. Previamente, ha pedido "disculpas por los errores que voy a cometer". "Qué comienzo tan maravilloso hemos tenido", ha subrayado. "Con vuestra ayuda los jugadores pueden conseguir grandes cosas", ha añadido.
El Aurresku en honor a la Real Sociedad
En la celebración de la Copa del Rey de la Real Sociedad, dos bailarines han bailado el Aurresku frente a la plantilla del club donostiarra.
Una tamborrada infantil recibe a los campeones con el himno de la Real en Alderdi Eder
Las celebraciones oficiales por el título de Copa conquistado por la Real Sociedad han desbordado la euforia en San Sebastián, donde miles de personas se han apostado a lo largo del recorrido que el autobús del equipo ha realizado desde el estadio de Anoeta hasta el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.