ZORIONAK, REALA!
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La emotiva presentación de Elustondo que ha hecho Oyarzabal

Oyarzabalek egin dio aurkezpena Elustondori
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elustondoren aurkezpen hunkigarria, Oyarzabalek egina
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Mikel Oyarzabal le ha hecho una muy emotiva presentación a Aritz Elustondo en la celebración del título de la Copa del Rey.

Real Sociedad Mikel Oyarzabal Copa del Rey Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X