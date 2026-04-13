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Todo lo que debes saber de la fan zone de la Real en Sevilla: música y kalejira hasta La Cartuja

La fan zone txuri urdin estará instalada en la avenida Carlos III y abrirá a las11:00 horas. Una amplia programación musical con varios DJ y artistas como Süne, Brigade Loco o del Toro animará a la afición txuri urdin.

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Presentación de la fan zone txuri urdin para la final de Sevilla. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Realak Sevillan jokatuko duen Errege Kopako finalari begira prestatu duen fan zoneari buruzko xehetasun guztiak
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KIROLAK EITB

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Una amplia programación musical con varios DJ y artistas como Süne, Brigade Loco o del Toro animará a la afición txuri urdin en la fan zone que la Real Sociedad instalará el próximo sábado en Sevilla, donde una kalejira multitudinaria partirá a las 18:30 horas rumbo a La Cartuja.

El equipo donostiarra ha dado a conocer este lunes todos los detalles de la zona habilitada para la afición guipuzcoana desplazada a Sevilla con motivo de la disputa de la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

La fan zone txuri urdin estará instalada en la avenida Carlos III, arrancará a las 11:00 horas, y cerrará una hora después de la final tras retransmitir en vivo el partido gracias a una pantalla gigante.

Por otro lado, las puertas de La Cartuja se abrirán a las 18:00 horas, tres horas antes del partido, y habrá una kalejira desde la fan zone hasta la sede de la final.

El club ha pedido "paciencia" para entrar a La Cartuja porque se juntarán muchos socios. Una vez dentro y antes del pitido inicial, se organizará un mosaico para alentar a los jugadores.

En cuanto a la fan zone, habrá una amplia programación musical con varios Dj y artistas como Süne, Brigade Loco o Dj Álex del Toro.

Después de la final, Dj Aitor García, de los 40 Principales, será quien ponga ritmo durante una hora para celebrar la victoria o pasar las penurias tras el pitido final.

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