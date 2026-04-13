El equipo donostiarra ha dado a conocer este lunes todos los detalles de la zona habilitada para la afición guipuzcoana desplazada a Sevilla con motivo de la disputa de la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

La fan zone txuri urdin estará instalada en la avenida Carlos III, arrancará a las 11:00 horas, y cerrará una hora después de la final tras retransmitir en vivo el partido gracias a una pantalla gigante.

Por otro lado, las puertas de La Cartuja se abrirán a las 18:00 horas, tres horas antes del partido, y habrá una kalejira desde la fan zone hasta la sede de la final.