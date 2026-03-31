Toda la emoción de la final copera con la retransmisión en directo del partido Atlético de Madrid-Real Sociedad y programación especial en todos los medios de EITB

EITB ofrecerá en directo la final de la Copa del Rey que disputarán el próximo 18 abril, en el estadio La Cartuja de Sevilla, Real Sociedad y Atlético de Madrid. El partido se retransmitirá en directo en ETB1, la plataforma ETB ON y la web kirolakeitb.eus, y también se podrá seguir en directo en Euskadi Irratia y Radio Euskadi.

Con la intención de vivir en directo toda la emoción de la final de Copa, EITB ha preparado una programación especial bajo el lema Koparen bila, con programas y contenidos especiales en televisión, radio y digital. Asimismo, un amplio equipo de EITB Media viajará a Sevilla para informar de primera mano sobre la última hora de la final de Copa. EITB dispondrá de un gran despliegue de medios para acercarnos toda la emoción de esta cita deportiva: más de 30 profesionales en Sevilla, programas en directo, reportajes, entrevistas con los protagonistas e invitados especiales.

Este martes, 31 de marzo, se ha presentado este gran despliegue, en un acto celebrado en el estadio Anoeta de Donostia, con la participación del director de Deportes de EITB Media Joseba Urkiola, la subdirectora Amane Ibañez, el jefe de Deportes de Euskadi Irratia Txetxu Urbieta, el jefe de Deportes de Radio Euskadi Gorka Saavedra y el presentador de "Euskadi Quédate" Odei Esnaola. También ha contado con la presencia de varios miembros de los equipos de EITB de deportes, informativos y programas que cubrirán la final desde Sevilla: Ana Ramos, Asier Aranguren, Jon Elortza, Iñaki Mikeo, Diego Alvarez de Arcaya, Juanan Larrañaga, Asier Otegui, Ainhoa Furundarena, Maitane Urbieta, Iñaki Berastegi, Unai Urreaga, Rafa Mungia, Olatz Foruria, Diego Arambalza, Mikel Llorente e Iker Garate. En representación de la Real Sociedad han asistido el vicepresidente Joseba Ibarburu y el jugador Igor Zubeldia.

Los informativos deportivos de ETB1 y ETB2 se realizarán desde Sevilla los días 17 y 18 de abril, con Ana Ramos y Jon Balentziaga. El sábado, previo al partido, ETB1, la plataforma ETB ON y la web kirolakeitb.eus ofrecerán el especial "Koparen Bila", presentado por Jon Balentziaga desde Sevilla y Amane Ibañez e Iñigo Barrena desde Bilbao. El programa en directo tendrá continuidad al finalizar el encuentro para analizar todo lo ocurrido. Por su parte, en ETB2 se emitirá el especial "Euskadi Quédate Especial Koparen Bila", con Odei Esnaola, de 19:00 a 21:00h, desde la capital hispalense.

Tal y como han explicado en la presentación, tanto los informativos como programas de actualidad de EITB harán un estrecho seguimiento a la final desde las jornadas previas al partido. Por ejemplo, el viernes día 17, Asier Otegui presentará parte del informativo "Egun On" desde Sevilla y Xabier Sukia hará lo propio en el magazine "Biba Zuek!".

Euskadi Irratia y Radio Euskadi también realizarán un amplio seguimiento a lo largo de la semana, y habrá programas especiales y conexiones desde Sevilla tanto la víspera como el mismo día de la final.

En digital, dispondremos de toda la información y la última hora sobre el encuentro en la web kirolakeitb.eus y su cuenta de Instagram, y en el servicio de noticias ORAIN.

Por último, EITB tendrá una presencia destacada en la fan zone de Donostia. Las personas que se acerquen a Alderdi Eder podrán disfrutar de varias actuaciones musicales y del espacio MAKUSI dirigido al público infantil. Además, se podrá ver la retransmisión del partido de ETB1 en la pantalla gigante que se instalará en el Ayuntamiento de Donostia.