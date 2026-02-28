EA Sports Liga
La Real sale victoriosa en Mallorca para acercarse a Europa (0-1)

El gol de Carlos Soler en la primera parte ha dado tres puntos a los txuri-urdin, acercándose a los puestos europeos.
PALMA, 28/02/2026.- El delantero de la Real Sociedad Carlos Soler (i) celebra su gol, el primero del equipo donostiarra, durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el RCD Mallorca y la Real Sociedad, este sábado en el estadio de Son Moix, en Palma.- EFE/ Cati Cladera
Carlos Soler celebrando su gol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Reala garaile atera da Mallorcan Europara gerturatzeko (0-1)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha ganado 0-1 al Mallorca este sábado en el partido correspondiente a la 26ª jornada de LaLiga EA Sports que se ha disputado en Son Moix.

En los primeros minutos el juego ha estado muy igualado, con pocas ocasiones por parte de ambos equipos. La Real ha mostrado más intención de lanzarse al ataque, pero en los metros finales a los txuri-urdin les han faltado ideas. Así, la primera ocasión clara ha sido para Caleta-Car, que ha rematado de cabeza un córner.

Poco a poco se ha ido notando la superioridad del equipo vasco en el terreno de juego y se han ido viendo disparos a puerta. El Mallorca, ya sin Jagoba Arrasate, ha andado perdido, dando más importancia al trabajo defensivo, ya que no ha tenido ocasiones de gol en toda la primera parte.

Pasada la media hora ha llegado el gol que ha hecho justicia a lo que se ha visto en el partido. En un rápido contragolpe de la Real, Soler ha recogido un rechace dentro del área y con un buen disparo ha puesto por delante a su equipo (0-1).

Al poco de comenzar la segunda mitad, Zakharyan ha tirado el balón por encima del larguero, muy cerca de entrar.

En los siguientes minutos los dos equipos se han ido intercalando ocasiones, y en el minuto 75 Muriqi ha metido el miedo en el cuerpo de los txuri-urdin al chutar solo ante Remiro, pero el balón se le ha ido alto.

En los minutos finales la Real Sociedad ha sabido guardar la ventaja y no ha querido arriesgar demasiado y se ha llevado la victoria en Mallorca.

Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports Goles

