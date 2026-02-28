La Real sale victoriosa en Mallorca para acercarse a Europa (0-1)

La Real Sociedad ha ganado 0-1 al Mallorca este sábado en el partido correspondiente a la 26ª jornada de LaLiga EA Sports que se ha disputado en Son Moix.

En los primeros minutos el juego ha estado muy igualado, con pocas ocasiones por parte de ambos equipos. La Real ha mostrado más intención de lanzarse al ataque, pero en los metros finales a los txuri-urdin les han faltado ideas. Así, la primera ocasión clara ha sido para Caleta-Car, que ha rematado de cabeza un córner.