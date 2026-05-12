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Budimir: “Está claro que tenemos que ser más eficaces en la portería rival”

Budimir tras el partido contra el Atlético Madrid
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Budimir: “Aurkariaren atean eraginkorragoak izan behar gara”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna ha perdido 1-2 contra el Atlético Madrid, en El Sadar. El equipo rojillo, aunque ha tenido muchas ocasiones, ha encajado sólo un gol, lo que les aleja de la posibilidad de entrar en Europa.

Osasuna pierde 1-2 contra el Atlético de Madrid en El Sadar
Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports El Sadar

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