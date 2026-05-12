Budimir: “Está claro que tenemos que ser más eficaces en la portería rival”
Osasuna ha perdido 1-2 contra el Atlético Madrid, en El Sadar. El equipo rojillo, aunque ha tenido muchas ocasiones, ha encajado sólo un gol, lo que les aleja de la posibilidad de entrar en Europa.
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Osasuna se estrella contra la eficacia del Atlético y el sueño europeo parece desvanecerse (1-2)
Los goles de Lookman y Sorloth han condenado al conjunto dirigido por Alessio Lisci, que ha merecido más en la primera parte, al menos irse con un empate al descanso, pero en la segunda ha recibido el segundo mazazo. Barja ha recortado distancias en el descuento.
“Tenemos que ser un equipo completo; no hay fases del juego que el Atlético no domine con solvencia”
Osasuna se enfrentará mañana, 12 de mayo, al Atlético Madrid en El Sadar. La situación del equipo rojillo es que, como ha dicho Lisci, “No sabemos si mañana pelearemos por la salvación o por Europa”, pero tienen claro que necesitan la victoria y los puntos.
Alessio Lisci: “Han pasado muchas cosas raras, pero no quiero hablar"
Osasuna ha perdido 3-2 ante el Levante este viernes. A pesar de ponerse 0-2 en los primeros 10 minutos, los errores defensivos y la tarjeta roja recibida por Herrera condicionó el partido, provocando una dolorosa derrota para los rojillos.
Osasuna pasa de la gloria a la pesadilla ante el Levante (3-2)
A pesar de ponerse 0-2 en los primeros 10 minutos, los errores defensivos y la tarjeta roja recibida por Herrera han condicionado el partido, provocando una dolorosa derrota para los rojillos.
Alessio Lisci, sobre el partido contra el Levante: “Lo hemos preparado para ir a ganar, no hay plan b”
OSASUNA jugará mañana ante el Levante. Ambos equipos necesitan la victoria y Lisci es consciente de que será un partido “difícil y psicológico”. También ha señalado que “Aimar está bien”, pero el italiano no ha dejado claro si lo veremos en el campo o no.
Moncayola: “La Liga está muy reñida; seguro que se puede pelear"
El jugador de Osasuna se ha referido a la derrota sufrida ante el Barcelona (1-2) en el partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.
Osasuna hace sufrir al Barcelona, pero cae en El Sadar (1-2)
Los rojillos, sobre todo con Budimir, amenazaron el área rival, pero en los minutos finales la balanza cayó del lado del Barcelona.
Lisci: “Venga el equipo que venga, siempre soy optimista"
El entrenador de Osasuna ha hablado del partido que jugarán contra el Barcelona en la 34ª jornada de LaLiga EA Sports.
Víctor Muñoz sufre una lesión en el sóleo, y será baja para varias semanas
El extremo, que se hallaba en un gran momento de forma, presenta una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. Osasuna no ha precisado el tiempo en que el jugador permanecerá fuera de los terrenos de juego.